Зазначається, що Італія вже третя країна ЄС, яка йде на подібний крок - введення однієї дози вакцини перехворілим COVID-19.

В Італії всім людям, які вже перехворіли на COVID-19, будуть вводити тільки одну дозу вакцини. У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що ухвалене рішення заощадить дефіцитні дози препаратів від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

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Таким чином, однією дозою рекомендують прищеплювати тих, хто перехворів на коронавірусну хворобу або ж мав такий діагноз без симптомів три-шість місяців тому.

Зазначається, що Італія вже третя країна ЄС, яка йде на подібний крок - введення однієї дози вакцини перехворілим на COVID-19. Таке рішення також ухвалили у Франції та Іспанії.

Коронавірус в Італії: що відомо

Італія заблокувала постачання з Євросоюзу вакцини AstraZeneca від коронавірусу. Рішення було ухвалене в рамках механізму з авторизації вивезення вакцин з ЄС.

Крім того, уряд Італії ухвалив рішення продовжити заборону на поїздки між регіонами. Обмеження діятиме щонайменше до 27 березня.

В Італії також продовжили заборону на роботу гірськолижних курортів. Непрофесійним спортсменам заборонено відвідувати такі курорти до 5 березня.

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Автор: УНІАН