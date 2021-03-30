Вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer і Moderna виявилися вкрай ефективними в реальних умовах: цей показник у них на рівні 90%.
Про це повідомляє МОЗ в Telegram-каналі Коронавірус-інфо з посиланням на звіті Центру з контролю та профілактики захворювань у США (СDC).
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Ці оптимістичні дані показало дослідження, проведене серед медиків і співробітників швидкої допомоги, які надають допомогу хворим з COVID-19, з шести штатів: Арізони, Флориди, Міннесоти, Орегона, Техасу і Юти.
Перша з двох доз вакцини запобігла 80% заражень, а друга – 90%. Обидва препарати вводяться у вигляді двох ін’єкцій з проміжком у кілька тижнів.
У групі з майже трьох тисяч вакцинованих і частково вакцинованих учасників дослідження за три місяці випробувань заразилися 11 осіб. Ці дані підтверджують результати, отримані під час клінічних випробувань вакцин. Це дослідження також вказує на дієвість цих вакцин в запобіганні зараження новими мутаціями COVID-19, зокрема, так званим британським штамом, який вже був поширений у США під час проведення цього тестування.
Станом на 29 березня, близько 29 відсотків американців були вакциновані щонайменше однієї дозою вакцини від COVID-19.
Як відомо, під час попередніх досліджень вакцина виробництва німецької біотехнологічної компанії BioNTech і американської Pfizer ефективна для 95% (94% - для людей від 65 років). Дві дози вакцини вводять внутрішньом'язово з інтервалом в 21 день.
А в листопаді минулого року американська компанія Moderna повідомила, що ефективність її вакцини проти COVID-19 становить 94%, а для запобігання тяжкого перебігу хвороби - 100%.
Чиновники з охорони здоров'я розглядають вакцини від COVID-19 як кращий спосіб покласти край пандемії, особливо в зв'язку з тим, що все більша кількість держав послаблюють обмеження і скасовують носіння масок.
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