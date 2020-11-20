Вчені виявили, що низка речовин, які часто використовуються у виробництві продуктів щоденного вжитку, скорочують кількість антитіл після вакцинації.

Успішне засвоєння будь-якої вакцини від коронавірусу буде критично важливим для повернення до нормального життя після року пандемії. Але його може підірвати поширене забруднення низкою хімічних речовин, які використовуються в продуктах щоденного вжитку.

Читайте такожNewsweek: У Pfizer пояснили, коли вакцина компанії від COVID-19 стане доступноюЯк пише The Guardian, невеликі кількості пер- і поліфралкільних речовин (PFAS) часто виявляють в тілі людей у багатьох країнах. Ці штучні сполуки використовуються в багатьох звичних речах: від сковорідок з антипригарним покриттям до водонепроникного одягу й коробок для піци. Ці речовини пов'язують з підвищеним ризиком ушкодження печінки, скорочення фертильності і навіть появи раку.

Тепер вчені застерігають, що ці хімікати можуть також скорочувати ефективність певних вакцин. Цей мало досліджений ефект кидає тінь на майбутні зусилля з поширення вакцин від коронавірусу.

"На даному етапі ми не знаємо, чи ці речовини вплинуть на щеплення від коронавірусу. Але такий ризик існує. Ми схрестимо наші пальці й будемо сподіватися на краще", - сказав професор Гарвардської школи охорони здоров'я Філіп Гранджін.

Читайте такожBloomberg: Що ефективна на 95% вакцина зробить з COVID-19, який вбиває 1% заражених?Дослідження, яке він провів, виявило, що у дітей, заражених PFAS, сильно скорочувалася концентрація антитіл після введення вакцин від правця і дифтерії. Подальші дослідження також виявили аналогічний ефект і в дорослих. Також певний вид PFAS під назвою перфторбутират (PFBA) накопичується в легенях. Він може посилити тяжкість COVID-19. Дослідження, проведене Гранджіном, наразі очікує фахової оцінки.

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Переклад: Лесь Димань