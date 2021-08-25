Для дослідження вчені проаналізували понад 1,2 мільйона результатів тестів.

Захист від коронавірусу починає зникати протягом шести місяців після щеплення двома дозами Pfizer та AstraZeneca.

Про це йдеться у новому дослідженні британських науковців, повідомляє Reuters.

Через 5-6 місяців ефективність ін’єкції Pfizer у протидії інфікування коронавірусу після другої дози знижується з 88% до 74%. Водночас ефективність AstraZeneca – з 77% до 67% через 4-5 місяців.

Для дослідження вчені проаналізували понад 1,2 мільйона результатів тестів. Попередній аналіз показав, що вакцини забезпечують захист не менш як на 6 місяців.

Читайте такожРозвідка США представила Байдену доповідь про походження коронавірусуЗа найгіршого сценарію рівень захисту літніх людей і медпрацівників до зими може впасти нижче 50%. Науковці не виключають, що доведеться восени та взимку робити додаткові щеплення

Раніше у США заявили про необхідність третього щеплення вакциною від коронавірусу, яку почнуть робити з 20 вересня Pfizer або Moderna серед найбільш вразливих груп населення.

На що у ВООЗ відповіли досить різко. Очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус закликав до "тимчасового мораторію" на ревакцинацію в усьому світі, оскільки країни з низьким рівнем доходу щепили "ледве 2%" свого населення.

Автор: Яна Ставська