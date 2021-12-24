Згідно з висновками кількох досліджень, новий штам коронавірусу "Омікрон" в рази менш небезпечний, ніж "Дельта".

Вчені-медики продовжують знаходити підтвердження, що новий варіант коронавірусу "Омікрон" набагато рідше в порівнянні з "Дельтою" призводить до важких випадків захворювання і смертей.

При цьому вчені попереджають, що поки у них недостатньо даних для остаточних висновків, повідомляє Бі-бі-сі.

Служба охорони здоров'я Великобританії (UK Health Security Agency) оголосила, що, згідно з результатами її аналізу, ті, хто інфікувалися "Омікроном" на 50-70% рідше потрапляють в лікарні і на 31-45% рідше звертаються в пункти термінової медичної допомоги. Відомство вважає ці дані обнадійливими.

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У своєму дослідженні служба охорони здоров'я перерахувала всі відомі випадки зараження "Омікроном" і "Дельтою" в Британії з початку листопада.

Напередодні було опубліковано дослідження південноафриканських медиків і результати шотландського дослідження, які теж показали, що "Омікрон" в рази менш небезпечний, ніж "Дельта".

Шотландські вчені порівняли число заражень і госпіталізацій з обома штамами і підрахували, що якби "Омікрон" поводився як "Дельта", то зараз в лікарнях Шотландії було б 47% з цим варіантом - але на ділі їх всього 15%.

Однак вчені, чиновники охорони здоров'я і політики по всьому світу як і раніше застерігають: по-перше, поки дослідження засновані на занадто малих масивах даних, а по-друге, "Омікрон" дуже заразний, і нехай навіть частка важких хворих при ньому невелика, їх абсолютне число може виявитися непосильним для лікарень.

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