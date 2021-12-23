Виробник заявив, що бустерна доза його препарату значно підвищує рівень антитіл проти нового штаму коронавірусу.

Фармацевтична компанія AstraZeneca заявиа, що третя, або бустерна доза її вакцини проти COVID-19 під назвою Vaxzevria "значно" підвищує рівень антитіл проти варіанту "Омікрон".

"Vaxzevria значно підвищила рівень антитіл проти варіанту "Омікрон" SARS-CoV-2 (B.1.1.529) після третьої дози бустера", – йдеться у заяві компанії з посиланням на дослідження, передає радіо Свобода.

За висновками AstraZeneca, третя доза її препарату нейтралізує варіант "Омікрон" до рівня, співставного з тим, якого досягає друга доза щодо варіанту "Дельта".

Рівні нейтралізуючих антитіл також, як стверджується, були вищими при бустерній вакцинації, ніж у людей, які раніше були інфіковані та одужали від COVID-19 природним шляхом.

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Дослідження було проведено Оксфордським університетом, який допоміг AstraZeneca розробити вакцину минулого року.

Як повідомляв УНІАН, Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що поспіх багатих країн з введенням бустерних доз поглиблює нерівність у доступі до вакцин, що продовжує пандемію.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус наполягав на тому, що пріоритетом має залишатися рівномірне розподілення вакцин від коронавірусу, а не надання додаткових доз вже вакцинованим.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.