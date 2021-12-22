В організації заявили, що насувається "шторм".

Протягом декількох тижнів штам коронавірусу "Омікрон" почне домінувати в більшій кількості країн Європейського регіону.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге, пише Reuters.

Він попередив, що країни повинні підготуватися до "значного сплеску" випадків COVID-19 і порадив широко використовувати бустерні дози вакцин для захисту населення.

"З моменту появи "Омікрон" був виявлений як мінімум в 38 з 53 країн Європейського регіону ВООЗ і вже домінує в деяких з них, включаючи Данію, Португалію і Сполучене Королівство", - сказав Ханс Клюге.

Читайте такожВ Ізраїлі заявили про початок п'ятої хвилі COVID-19За його словами, у Всесвітній організації охорони здоров'я бачать, що "насувається шторм".

Велика кількість нових випадків зараження може привести до повсюдного порушення роботи систем охорони здоров'я.

"Протягом декількох тижнів "Омікрон" почне домінувати в більшій кількості країн регіону, підштовхнувши і без того розхитані системи охорони здоров'я на межу", - підкреслив він.

Нагадаємо, 18 грудня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні вперше виявили штам "Омікрон".

Вас також можуть зацікавити новини: