Для цього ВООЗ збере команду з 20 вчених, серед яких будуть фахівці з лабораторної безпеки, біозахисту та генетики, а також експерти з хвороб тварин.

Всесвітня організація охорони здоров'я планує відновити розслідування походження коронавірусу.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Для цього ВООЗ збере команду з 20 вчених, серед яких будуть фахівці з лабораторної безпеки, біозахисту та генетики, а також експерти з хвороб тварин.

Вони будуть шукати дані, необхідні для запобігання майбутніх спалахів інфекції. Також група вчених збирається встановити, чи впливає поведінка людини на виникнення нових хвороб.

В рамках цієї місії експерти займуться розслідуванням причин нинішньої пандемії, в тому числі вивчать, чи можливе штучне походження коронавірусу.

Самі дослідження будуть проводитися в Китаї та інших країнах.

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Пандемія коронавірусу: з чого все почалося

Перші випадки захворювання на коронавірус були зафіксовані в центральному китайському місті Ухань наприкінці 2019 року.

14 січня команда експертів ВООЗ прибула до Китаю для дослідження походження коронавірусу. Місія не змогла точно визначити джерело коронавірусу. Однак, повідомлялося, що гіпотеза про лабораторний витік малоймовірна і вона не належить до гіпотез, які досліджуватимуть надалі.

Згодом стало відомо, що влада Китаю відмовилася надавати експертам ВООЗ, які працювали в Ухані, первинну інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом.

У звіті про походження COVID-19, підготовленому лабораторією уряду США, є висновок, що гіпотеза походження коронавірусу з лабораторії в китайському Ухані – правдоподібна і заслуговує подальшого вивчення.

25 серпня розвідка США представила президенту Джо Байдену доповідь про походження коронавірусу, але в ньому вона не змогла прийти до консенсусу щодо питання, чи був вірус створений в лабораторії, чи виник природним шляхом.

Автор: Денис Прядко