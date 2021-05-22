ВООЗ зазначає, що деякі країн не можуть регулярно й точно оцінювати кількість смертей.

За попередніми даними, кількість смертей від коронавірусу на кінець 2020 року становила принаймні 3 млн осіб.

Це на 1,2 млн більше, ніж йдеться в офіційних даних, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я, передає BBC.

У своєму щорічному Звіті про стан глобального здоров'я експерти ВООЗ роблять висновок, що реальні показники смертності можуть бути в два-три рази вищі, ніж офіційні дані, згідно з якими до теперішнього моменту від коронавірусу померли 3,4 млн осіб.

У звіті сказано, що пандемія Covid-19 продовжує серйозно загрожувати здоров'ю і добробуту людей у всьому світі: 90% країн повідомляють про серйозні перебої в забезпеченні населення життєво важливими медичними послугами. У зоні особливого ризику опинилася частина незаможного населення, яка живе в найбільш густонаселених районах.

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ВООЗ вказує, що низка країн не можуть регулярно і точно оцінювати кількість смертей, тому їм доводиться заповнювати прогалини за допомогою приблизних підрахунків. Це робиться за допомогою різних статистичних методів із залученням думки експертів і реальних даних.

Щоб зробити підрахунок смертності більш узгодженим, ВООЗ створила спеціальну групу радників, які виробляють загальні методи оцінки неврахованих смертей від Covid-19, в тому числі тих, що були пов'язані з зараженням побічно.

Експерти розробили модель підрахунку для кожної країни з урахуванням регіональних особливостей і відзначили, що число неврахованих смертей за 2020 рік в Північній і Південній Америці становить 1,34-1,46 мільйона, а в Європі - 1,11-1,21 млн.це, відповідно, на 60% і 50% вище офіційних даних.

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Автор: Олександр Топчій