До медиків на прийом тепер можна звертатися в тому місті, де ви перебуваєте.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, як безплатно отримати дистанційну консультацію різнопрофільних лікарів.

Як передає кореспондент УНІАН, під час телемарафону Ляшко повідомив, що за телефонним номером 0800602019 можна отримати дистанційну консультацію різнопрофільних лікарів.

"Ви набираєте номер, говорити оператору про проблему, і вас переключають на вузькопрофільного спеціаліста - психолога, терапевта, хірурга та інших", - розповів міністр.

За його словами, сьогодні велика кількість лікарів приєднуються, які тимчасово зараз перебувають в іншому місті або мають вільний час, і консультують українців телефоном.

Ляшко зазначив, що також будь-яка людина може звернутися в лікарню за місцем проживання або за місцем тимчасового проживання.

"Система охорони здоров’я зараз переорієнтувалася і надасть медичну допомогу всім, хто її потребує в тому місці, в якому людина її потребує", - сказав він.

При цьому він зауважив, що це не стосується тільки зони бойових дій.

"Там, на жаль, ситуація зовсім інакша, хоча наші працівники екстреної медичної допомоги там, де дозволяє ситуація, виїжджають на всі виклики, доставляють як поранених, так і травмованих, так і з іншими хворобами, які потребують госпіталізації, до лікарні", - розповів Ляшко.

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