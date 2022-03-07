Залучені медичні працівники таких спеціальностей: психологи, терапевти, кардіологи, пульмонологи, гінекологи, хірурги та педіатри.

У період воєнного стану національний контакт-центр Міністерства охорони здоров'я надає безкоштовні медичні консультації для українців.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Зокрема, залучені медичні працівники таких спеціальностей: психологи, терапевти, кардіологи, пульмонологи, гінекологи, хірурги та педіатри.

Контакт-центр працює за єдиним безкоштовним номером 0 800 60 20 19.

Загалом майже за 1,5 роки роботи контакт-центру вже надано понад 22 300 консультацій медичними працівниками.

Також МОЗ закликало лікарів різних спеціальностей, які готові приєднатися до надання дистанційних медичних консультацій, заповнювати анкету з посилання.