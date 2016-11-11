У Харкові горить меблевий цех, евакуйовано 50 осіб (фото, відео)
У Харкові горить меблевий цех, на гасіння виїхали 13 екіпажів рятувальників, з місця евакуювали 50 людей.
Коли пожежники прибули на місце, то вони побачили, що вогнем охоплені одноповерхові будівлі виробництва, передає 057.
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"Горить близько 600 квадратних метрів території. Це всі одноповерхові будівлі. Зараз ми боремося за збереження двоповерхового будинку, що поряд з цехами. Ускладнює роботу те, що самі цехи мають дерев'яні конструкції і були заповнені меблями і деревиною. За попередніми даними, це був цех зі складання меблів", - розповів помічник начальника ГУ ДСНС у харківській області Ігор Лупандін.
Крім того, проблеми для рятувальників створює відсутність на місці пожежних гідрантів. За словами пожежників, воду возять з річки Харків.
Очевидці пишуть, що пожежа сталася в будівлі колишньої макаронної фабрики.