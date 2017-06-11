На Львівщині прикордонники затримали двох сирійців, які планували незаконно потрапити до Польщі
16:36, 11 червня 2017Інциденти
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Група реагування, яка прибула на місце, затримала двох громадян без документів. З їхніх слів, вони є вихідцями із Сирії.
На кордоні з Польщею затримала двох громадян без документів / фото УНІАН
Співробітники Державної прикордонної служби затримали двох вихідців із Сирії без документів, які планували незаконно потрапити до Польщі.
Як повідомляється на сайті ДПСУ, в рамках проведення заходів з перевірки держкордону прикордонники відділу «Рава-Руська» Львівського загону отримали інформацію від польських колег щодо руху двох осіб.
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Група реагування, яка прибула на місце, затримала двох громадян без документів. З їхніх слів, вони є вихідцями із Сирії.
За даним фактом поінформовано інші прикордонні підрозділи, а стосовно осіб складено відповідні адміністративні документи.
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