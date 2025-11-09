Також військовий розповів, як росіянам все таки вдалось просочитися в Покровськ.

Ситуація в Покровську складна, ворог руйнує місто, закидаючи його керованими авіабомбами (КАБ).

Про це сказав в інтерв’ю "Армія TV" Сергій Третяк (позивний "Буржуй"), командир 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша, яка тримає оборону на найгарячішій ділянці фронту – під Покровськом.

"Ми будемо робити все для того, щоб він (Покровськ- УНІАН) втримався, але ситуація складна", - запевнив військовий.

Він зазначив, що його бригада воює на півдні від Покровська:

"По факту, Покровськ це наш тил, якщо говорити грубо. Тому це створює нам дискомфорт досить великий і найбільша проблема це логістика. Піхота в нас воює за межами міста, а в Покровську є сутички з противником, стрілецькі бої", - розповів Третяк.

За його словами, ворог просочувався в місто малими групами. Він додав, що наступ росіян йшов накатами – за день могли йти в наступ до 40 людей, але при цьому йдуть двійками, тобто по двоє росіян, котрі просуваються кожні 5-10 хвилин і поки відбувається зосередження у наших військових на перший двійках, то якась 4 чи 5 двійка вже може пролізти. "Буржуй" акцентував, що це все накопичення відбувалося не за один день.

Третяк зазначив, що раніше пілоти дронів вели полювання на росіян - летіли по певному маршруту і знищували техніку і особовий склад противника. За його словами, зараз це робити важко, бо додалося роботи на передньому краю. До того ж, за словами військового, у росіян є перевага в кількості дронів.

Третяк розповів, що окупанти збільшили кількість ударів КАБами по Покровську, зокрема, за добу може бути до 70 КАБів. За його словами, повторюється історія, коли росіяни просто знищують українські міста:

"Міста, якщо врахувати попередній наш досвід, в які заходив противник вже не підлягають відновленню. Дешевше нове побудувати, ніж відновлювати".

Ситуація у Покровську

Як повідомляв УНІАН, видання DW писало, що битва за Покровськ наближається до вирішальної точки, і спостерігачі прогнозують, що місто скоро впаде під натиском росіян. Це матиме вирішальне значення для контролю над Донецькою областю.

Полковник австрійських збройних сил Маркус Рейснер висловив думку, що ЗСУ не йдуть з Покровська з кількох причин. Зокрема, Україні необхідно забезпечити нову лінію оборони за Покровськом і Костянтинівкою. Він сказав, що Україна намагається виграти час, зупинивши наступ Росії.

На думку військових експертів, якщо Україна втратить Покровськ, місто стане головною базою для російських військ у регіоні.

