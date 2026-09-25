У Польщі кількість нападів на українців зросла на 30%: чи є підстави для виїзду, - посол

Боднар підкреслив, що для Польщі Росія залишається "ворогом №1".

У Польщі зростає кількість нападів на українців на вулицях, але це не масове явище і тому зараз немає підстав закликати людей виїжджати з цієї країни. Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав посол України в Польщі Василь Боднар.

Він вважає, що у 2026 році була одна із найбільших криз в двосторонніх відносинах. При цьому зазначив, що в Польщі перебуває близько двох мільйонів громадян України. "За роки війни це створило значну соціальну напругу в польському суспільстві. На все це накладається підготовка до виборчої кампанії в Польщі у 2027 році, яка фактично розпочалася вже зараз", - зазначив Боднар.

Посол зазначив, що за даними польської поліції, в 2024 році мали місце 267 випадків нападів на українців, або актів агресії, у 2025 році було 275, а за перше півріччя 2026 року – вже 180, тобто кількість зросла приблизно на 30 відсотків. Водночас він пояснив, що треба врахувати, що раніше такі випадки трактувалися як хуліганство, а тепер це статистика щодо злочинів чи правопорушень, вчинених на національному ґрунті.

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Боднар розповів, що статистика свідчить про зміну кількості людей, які користуються тимчасовим захистом в Польщі. "За останніх півроку кількість тих, хто перебуває під тимчасовим захистом, зменшилася десь на 40 тисяч. Дехто трактує це як ознаку виїзду українців із Польщі",- зазначив він. Посол не виключає, що в загальній несприятливій атмосфері частина громадян України справді вирішила виїхати з Польщі. Водночас зменшення кількості осіб, які користуються тимчасовим захистом, не обов’язково означає, що всі вони залишили Польщу.

Немає підстав закликати українців покидати Польщу

Посол каже, що на сьогодні немає підстав закликати українців покидати Польщу. "Більшість громадян України, з якими мені доводиться особисто спілкуватися, безпосередньо з проявами фізичної агресії не стикалися. Тобто переважно йдеться про тривогу, спричинену повідомленнями у медіа, психологічний тиск, який також у окремих громадян спричиняє побоювання розмовляти українською у громадських місцях", - додав він.

За його словами, також не мають підгрунтя твердження, що таке ставлення до українців зумовлено їх поведінкою. Він зазначив, що за перше півріччя 2026 року було зафіксовано 10 800 правопорушень, пов’язаних із громадянами України. "Якщо зіставити цю кількість із приблизно двома мільйонами українців, які перебувають на території Польщі, вийде 0,54%, або близько п’яти випадків на тисячу людей. Це показник на рівні статистичної похибки", - сказав посол.

Ставлення поляків до УПА, Бандери і Шухевича вкрай негативне

Посол зазначив, щодо цієї теми не варто ставитися легковажно. "Ми насправді стикаємося з консолідованою громадською думкою в Польщі щодо трагічних подій Другої світової війни, яку поділяють представники різних політичних сил, громадських рухів, організацій та переважна частина суспільства. Тобто в Польщі панує свій погляд на ці події, і однозначно УПА, Бандера і Шухевич сприймаються вкрай негативно", - зазначив він.

При цьому посол України наголосив, що в Польщі немає іншого ворога, як Росія. "Польща водночас залишається одним із найактивніших голосів, які попереджають Захід про загрозу з боку Росії", - зазначив він.

Українці у Польщі

Як повідомляв УНІАН, соціолог, керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович зазначав, що погіршення ставлення поляків до українських біженців може бути пов’язане з риторикою місцевих політиків.

Він нагадав, що останні соціологічні опитування серед поляків показали, що більшість із них виступають проти прийому Варшавою нових біженців з України. Антипович наголосив, що Росія вміло використовує будь-які приводи, а багато з них створює сама. Москва залучає цілі політичні сили або окремих політиків, щоб формувати певні інформаційні потоки.

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