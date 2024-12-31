Водія однієї з маршруток госпіталізовано, пасажири не травмувались.

У Херсоні російські окупанти атакували з дронів два маршрутних таксі, одного з водіїв госпіталізовано. Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Сьогодні, передноворічним ранком, загарбники з безпілотників атакували у прибережній зоні центральної частини міста одразу два маршрутних автобуси. У одного з водіїв – акубаротравма. Пасажири, на щастя, не травмувались. Пошкоджено транспорт", - розповів він.

За даними очільника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, в момент ворожого удару в салоні одного з транспортних засобів перебували четверо осіб.

"Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 39-річний водій дістав вибухову травму та контузію. Наразі він перебуває у лікарні", - розповів посадовець.

Прокудін оприлюднив відео з маршрутним таксі, яке потрапило під удар російського дрона. Видно, що мікроавтобус значно пошкоджений – шибки вибиті, у даху – великий наскрізний отвір, сидіння та салон посічені уламками. За словами місцевих жителів, водія забрала швидка допомога, у маршрутці було ще троє пасажирів.

Атаки російських дронів на маршрутки в Херсоні

1 грудня російські військові скинули у Дніпровському районі Херсона вибухівку на маршрутне таксі, загинули троє людей, понад десять отримали поранення.

30 листопада російські військові також атакували дроном маршрутку в Дніпровському районі міста. Через вибух постраждали чотири людини. Вибухові травми та уламкове поранення живота дістали жінки 35, 52 та 62 років, поранення гомілки дістав 59-річний чоловік. Згодом начальник Херсонської МВА Роман Мрочко розповів, що постраждали внаслідок скиду ворогом вибухівки ще двоє чоловіків 52 і 49 років. Також отримав поранення 73-річний чоловік.

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