У ДТП загинула головна редакторка 'Фокуса' Марія Скібінська

Легковик, у якому їхали журналістка та її мати, зіткнувся з автобусом міжнародного сполучення. Водійка і пасажирка загинули на місці.

Головна редакторка видання "Фокус", колишня очільниця сайту 5.UA та ведуча проєктів "5 каналу" Марія Скібінська загинула внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Житомирщині. Разом із журналісткою померла її 63-річна мати Наталія Скібінська. Трагічну звістку повідомили 5 канал, "Фокус".

Смертельна аварія сталася вдень 29 серпня поблизу села Сингаї Коростенського району Житомирської області. Легковий автомобіль Ford Fiesta зіткнувся з автобусом міжнародного сполучення, повідомляє поліція Житомирщини.

Аварія сталася близько 13:14 на 144-му кілометрі автодороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин. Попередньо правоохоронці встановили, що 42-річна водійка Ford Fiesta, яка їхала у напрямку Рівного, виїхала на зустрічну смугу, де її автомобіль зіткнувся з автобусом.

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Внаслідок аварії водійка легковика та її 63-річна пасажирка загинули на місці. Водій автобуса, 46-річний чоловік, отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований. Серед пасажирів автобуса, за даними поліції, ніхто по медичну допомогу не звертався.

За даними "5 каналу", загиблою пасажиркою була мати Марії Скібінської Наталія, яка також працювала на телеканалі.

Загибель журналістки підтвердив її чоловік Данило Зубко – військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ЗСУ.

Хто така Марія Скібінська

Марія Скібінська присвятила медіа понад 18 років. У різні роки вона працювала в інформаційній агенції "РБК-Україна", медіахолдингах UMH та Edipresse Ukraine, а також на "5 каналі".

Тривалий час Скібінська очолювала редакцію сайту 5.UA, а також була ведучою проєктів телеканалу. У листопаді 2025 року вона стала головною редакторкою видання "Фокус".

Поліція розпочала розслідування обставин смертельної ДТП.

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