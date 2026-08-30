РФ готує великий наступ на одному з напрямків: в ISW розкрили деталі

Російські війська накопичують людей і техніку біля Лимана та намагаються послабити українську логістику.

Російські війська накопичують особовий склад і техніку на Слов'янському напрямку, ймовірно готуючись до активніших наступальних дій. Водночас українські військові контратакують на кількох ділянках фронту та мають підтверджене просування поблизу Добропілля.

Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на фронті станом на 29 серпня. Аналітики зазначають, що російські війська продовжують атакувати на кількох напрямках, однак на низці ділянок не мають підтвердженого просування.

Росія стягує сили до Лимана

На Слов'янському напрямку 28 та 29 серпня російські військові продовжували наступальні дії, проте не просунулися.

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Водночас українські військові здійснили контратаки біля Діброви та Стародубівки, що розташовані на схід від Слов'янська.

Представник української бригади, яка діє на цьому напрямку, повідомив, що російські війська накопичують особовий склад і техніку для підготовки до активніших наступальних дій у напрямку Лимана.

За його словами, останнім часом зросла й частка іноземних військових у російському угрупованні. Переважно це військовослужбовці з Латинської Америки, Африки та Південно-Східної Азії. Наразі вони можуть становити близько 30% особового складу російських сил на цьому напрямку.

При цьому, за оцінкою українського військового, попри накопичення сил, російські підрозділи залишаються недостатньо підготовленими.

Російські війська також завдають ударів по українській логістиці та переправах через Оскіл і Сіверський Донець. В ISW припускають, що це може бути частиною підготовки до масштабнішого наступу.

На Сумщині Росія заявила про захоплення села

29 серпня Міністерство оборони Росії заявило про захоплення Храпівщини на північний схід від Сум. Однак українське угруповання військ "Курськ" спростувало цю інформацію та заявило, що населений пункт перебуває під контролем України.

Російське угруповання "Північ" також опублікувало карту, на якій стверджувалося про захоплення Нової Січі на північний схід від Сум. Водночас аналітики ISW не знайшли доказів, які підтверджували б цю заяву.

Україна контратакує на Харківщині

На Куп'янському та Боровському напрямках російські війська продовжували наступальні дії 28 і 29 серпня, але не змогли просунутися.

Натомість українські військові проводили контратаки. Зокрема, російські воєнні блогери повідомляли про дії українських сил біля Дворічної на північний схід від Куп'янська.

Також українські військові контратакували поблизу Рідкодуба, Нового та Катеринівки – населених пунктів на південний схід від Борової.

На Костянтинівському напрямку росіян стримують контратаками

У районі Костянтинівки та Дружківки російські війська також продовжували наступ 28 і 29 серпня.

Однак, за даними ISW, російське просування було зупинене українськими контратаками.

ЗСУ просунулися біля Добропілля

Водночас на Добропільському напрямку українські сили мають підтверджене просування.

Геолоковані кадри, оприлюднені 29 серпня, свідчать, що Сили оборони просунулися в Дорожньому на південний схід від Добропілля.

Українські військові також, імовірно, утримують позиції або просунулися на захід і південь від Нового Донбасу. Геолоковані кадри від 28 та 29 серпня підтверджують присутність українських сил у цих районах.

Ці дані суперечать заявам російської сторони. Зокрема, 29 серпня російське Міноборони заявило про нібито захоплення Новоандріївки на північний схід від Добропілля.

Війна в Україні - головні новини

Як повідомляв УНІАН, російські війська продовжують нарощувати сили на Лиманському напрямку, перекидаючи додаткові штурмові підрозділи, операторів безпілотників й іноземних найманців.

Армія РФ шукає вразливі ділянки по всій лінії фронту на напрямку, намагаючись досягти хоча б локальних успіхів і розвинути їх. Для цього російське командування постійно поповнює підрозділи особовим складом та накопичує сили поблизу переднього краю.

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