Замість цілодобового домашнього арешту нардепу заборонили виходити з дому вночі, коли і так діє комендантська година.

Народному депутату України Миколі Тищенку та колишньому поліцейському Богдану Писаренку призначили запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту до 12 липня у справі про напад на колишнього військового.

Як зазначає "Суспільне", у Шевченківському районному суді Дніпра продовжилося засідання у справі Тищенка та Писаренка, яких обвинувачують у незаконному позбавлені волі колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Суд перейшов до розгляду справи по суті. Прокурор Яків Слюсаренко подав клопотання про подовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту для обох обвинувачених. Попередній строк спливає 21 травня.

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Водночас адвокатка Писаренка Олена Чернова зазначила, що цей запобіжний захід порушує права людини, адже сукупний строк цілодобового домашнього арешту не має перевищувати шість місяців, а для Писаренка це триває майже 11 місяців. Вона попросила замінити цілодобовий домашній арешт на нічний. Адвокат Тищенка Євген Солодко також виступив проти цілодобового домашнього арешту.

"У батька Писаренка є пенсійне посвідчення, яке свідчить про те, що він інвалід третьої групи, він також потребує допомоги свого сина. Також Писаренко має дворічну сестричку, і він проживає з матірʼю, яка зараз перебуває у декретній відпустці, доглядає за маленькою дитиною. Звісно, сімʼї потрібна допомога їхнього сина, для того, щоб він працював", - сказала Чернова.

Відтак, Тищенку та Писаренку призначили запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту - з 21:00 до 06:00. Строк запобіжного заходу - до 12 липня.

Справа Тищенка про побиття екс-військового

Як повідомляв УНІАН, 20 червня 2024 року в Дніпрі стався конфлікт за участі нардепа Тищенка та колишнього військового. Згідно матеріалів справи, група осіб за вказівкою Тищенка протиправно позбавили волі 33-річного колишнього військового Дмитра Мазоху, який перебував на вулиці з маленькою дитиною. Тищенко відповідно до ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України звинувачується у незаконному позбавленні волі потерпілого.

У соцмережах було поширено відео, на якому люди в одязі кольору хакі та балаклавах затримують чоловіка у цивільному. За даними поліції, чоловіка у цивільному утримували та завдали йому тілесних ушкоджень. Крім того, з'явилося відео з початком конфлікту, на якому був присутній Тищенко.

Водночас на своїй сторінці у Facebook Тищенко опублікував відео, в якому йшлося про те, що "під час проведення обшуків шахрайських ботоферм на представників поліції було здійснено напад: завдано тілесних ушкоджень середньої тяжкості та розбито боді-камеру".

Згодом, зокрема, 27 січня у Дніпрі відбулося продовження підготовчого засідання у справі Тищенка. Йому переобрали запобіжний захід та призначили два місяці цілодобового домашнього арешту.

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