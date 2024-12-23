В ніч перед судом нардеп звернувся до медиків, у нього попередньо діагностовано ішемічну хворобу серця.

Сьогодні народний депутат України Микола Тищенко не з’явився на судове засідання у справі, де він є підозрюваним у незаконному позбавленні волі колишнього військового. Про це повідомляє "Суспільне".

Сьогодні у Бабушкінському райсуді міста Дніпро відбулося засідання по справі нардепа Миколи Тищенка та колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи. На засіданні мали розглянути клопотання про продовження запобіжного заходу Тищенку, який перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

За словами прокурора, Тищенко обіцяв сам приїхати на суд, тому примусу до нього не застосовували. Однак розглянути клопотання так і не змогли, бо підозрюваний на засідання не з'явився.

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"Пізніше прокурор повідомив, що Тищенко о 4-ій ранку 23 грудня звернувся до медзакладу у Києві, де йому попередньо діагностували ішемічну хворобу серця. Саме це і стало причиною його відсутності у суді", - повідомляє "Суспільне".

Перед початком судового засідання потерпілий Дмитро Мазоха зазначив, що чекає справедливості.

Експоліцейський Богдан Писаренко, якого разом з Тищенком звинувачують у цьому злочині, просив разом з адвокатом про відвід секретаря суду. Прокурор вважає, що це зроблено задля затягнення судового розгляду.

Справа Миколи Тищенка

Як повідомляв УНІАН, 20 червня 2024 року в Дніпрі стався конфлікт за участі нардепа Тищенка та колишнього військового. Згідно матеріалів справи, група осіб за вказівкою Тищенка протиправно позбавили волі 33-річного колишнього військового Дмитра Мазохи, який перебував на вулиці з маленькою дитиною. Тищенко відповідно до ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України звинувачується у незаконному позбавленні волі потерпілого.

Тищенко вирішив, що Мазоха захищав "місцеву ботоферму". Колишнього військового утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів.

Генеральний прокурор України повідомив про підозру Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі у Дніпрі колишнього військовослужбовця.

Тищенку раніше судом було визначено запобіжний захід у вигляді цілолобового домашнього арешту з носінням електронного браслету, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги.

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