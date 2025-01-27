Тищенко був присутній на засіданні у Дніпрі по відеозв'язку.

У Дніпрі 27 січня відбудося продовження підготовчого засідання по справі народного депутата Миколи Тищенка та колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи". Політику переобрали запобіжний захід та призначили два місяці цілодобового домашнього арешту. Про це повідомляє "Суспільне".

За інформацією журналістів, Тищенко долучався на засіданні по відеозв'язку. Також до суду прибув ще один обвинувачений, колишній поцілейський Богдан Писаренко.

"Прокурор Іван Столяр подав клопотання про постанову ухвалення приводу Тищенка до зали суду для участі в судовому засіданні. Тобто нардеп має з'явитися до суду особисто. Адвокат нардепа заперечує проти клопотання, бо постановою Печерського суду Києва Тищенко перебував під домашнім арештом, тому не міг особисто з'явитися до суду. А також мав поважні причини не являтися на судові засідання. Суддя клопотання прокурора не задовільнила", - зазначили у повідомленні.

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Крім того, прокурор просив переобрати Тищенку запобіжний захід, а саме призначити цілодобовий домашній арешт, адже є ризики того, що він може переховуватися від правоохоронних органів та погрожувати свідкам. Суддя погодила переобрання запобіжного заходу та призначила два місяці цілодобового арешту.

Що відомо про справу Тищенка

Нагадаємо, за матеріалами Державного бюро розслідувань генпрокурор України повідомив про підозру нардепу Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі ексвійськового у Дніпрі. Про це стало відомо 25 червня 2024 року.

Зокрема у соцмережах було поширено відео, на якому можна побачити, як люди в одязі кольору хакі та балаклавах затримують чоловіка у цивільному. За даними поліції, чоловіка у цивільному утримували та завдали йому тілесних ушкоджень. Крім того, з'явилося відео з початком конфлікту, на якому був присутній нардеп Микола Тищенко.

За інформацією соцмереж, чоловіком у цивільному виявився Дмитро Мазоха, який служив у спецпідрозділі Kraken ГУР МО. Пізніше у Telegram-каналі підрозділу підтвердили, що внаслідок сутички постраждав їхній колишній військовий.

Водночас на своїй сторінці у Facebook Микола Тищенко опублікував відео, в якому йдеться про те, що "під час проведення обшуків шахрайських ботоферм на представників поліції було здійснено напад: завдано тілесних ушкоджень середньої тяжкості та розбито боді-камеру".

Також повідомлялось, що вже в грудні минулого року Тищенко не з’явився на суд в Дніпрі. За словами прокурора, причиною цього стало звернення нардепа до медзакладу у Києві, де йому попередньо діагностували ішемічну хворобу серця.

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