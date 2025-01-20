Йдеться про компанії, що входять до великої міжнародної корпорації, яка заснована в РФ та виготовляє унікальні мікрочипи та електронні плати.

Служба безпеки України викрила підприємства у Харківській, Чернівецькій та Одеській областях, які під час повномасштабного вторгнення в обхід міжнародних санкцій займалися постачаннями до РФ електронних компонентів для виробництва ракет та безпілотників.

Як повідомив пресцентр СБУ, йдеться про компанії, що входять до великої міжнародної корпорації, яка заснована у РФ та виготовляє унікальні мікрочипи та електронні плати, які використовуються у системах навігації та управління балістичних і крилатих ракет типу "Х-101", "Калібр" та "Іскандер-К".

Зазначається, що частина цих плат використовується також для систем наведення дронів-камікадзе, реактивних установок залпового вогню "Торнадо-Г" та бортової навігації ударно-розвідувального вертольота Ка-52.

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За матеріалами справи, фігуранти розробили план системного постачання електронних компонентів з України до РФ в обхід санкційних заборон.

"Для успішної реалізації задуму вони, підмінюючи кінцевого споживача продукції, скуповували продукцію на території України та інших держав, відправляли до підконтрольної компанії на Близькому Сході, яка знаходиться під міжнародними санкціями, а звідти - російській компанії, яка також знаходиться під санкціями Заходу. Серед кінцевих споживачів товару - стратегічні державні підприємства РФ та підприємства, які працюють у структурі військово-промислового комплексу країни-агресора, зокрема АТ "СпецТехМаш", - йдеться у повідомленні.

Задокументовано, що тільки протягом літа 2022 року учасники схеми переправили до Росії понад 1,5 тис. лише найменувань мікроелектроніки на загальну суму понад 600 тисяч доларів США.

В спецслужбі поінформували, що факти використання росіянами українських мікрочипів та електроплат підтверджено висновками фахових експертиз, зроблених на підставі вивчення уламків російських ракет та дронів. Під час обшуків у посадовців компанії виявлено речові докази їхньої роботи в інтересах Кремля.

Наразі СБУ затримала одного із фігурантів, у якого виявлено також російський паспорт. Слідчі спецслужби повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене організованою групою). Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. За цією ж статтею готується повідомлення про підозру іншим учасникам схеми.

Викриття українських зрадників

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровській області СБУ викрила підприємство, яке допомагає Росії будувати ядерні лабораторії. За даними слідства, до організації оборудки причетний власник української компанії-виробника будівельних матеріалів.

Встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення представники заводу переправили до Росії масштабну партію готового профілю з нержавіючої сталі. У СБУ додали, що росіяни використовували українську металопродукцію для облаштування службових приміщень інституту ядерних досліджень РФ.

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