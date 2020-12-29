У разі самоізоляції або хвороби на COVID-19 ФССУ оплачує лікарняні, видані за спрощеною процедурою.

У разі підтвердженого діагнозу COVID-19 або потреби в оплачуваній за кошти фонду соціального страхування України самоізоляції під меднаглядом, відповідні лікарняні листки не потребують погодження із заввідділення або ЛКК для їх продовження на термін понад 10 днів.

Такі зміни внесено наказом МОЗ України від 11.11.2020 № 2593 «Про затвердження Змін до Порядку надання первинної медичної допомоги та Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян». Документ набув чинності 22.12.2020, повідомляє прес-служба Фонду соцтрахування.

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У ФССУ також нагадали, що компенсують застрахованим особам втрачений заробіток за весь час лікування або ізоляції від коронавірусної хвороби, починаючи з шостого дня непрацездатності (перші п’ять днів фінансує роботодавець).

Відповідно до оновлених положень, починаючи з 22 грудня та на період дії карантину, лікуючий лікар в амбулаторно-поліклінічних закладах може видавати листок непрацездатності особисто на строк, необхідний для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою або завершення їх самоізоляції у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Раніше продовження лікарняного листка на строк понад 10 і до 30 днів проводилось лікуючим лікарем спільно із завідувачем відділення, а надалі – ЛКК.

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Автор: УНІАН