Виплати отримуватимуть шість медиків.

Довічні виплати призначив Фонд соціального страхування шести медикам, які після коронавірусу отримали інвалідність і втратили працездатність.

Читайте такожФонд соцстрахування профінансував майже 800 мільйонів гривень страхових виплат за вересеньВиплати здійснюватимуться щомісяця до повного відновлення здоров'я або протягом усього життя, повідомляє прес-служба Фонду.

"Інфікування медичного або іншого працівника коронавірусом COVID-19, яке настало в результаті виконання посадових обов'язків, є гострим професійним захворюванням і передбачає страхові виплати та соціальні гарантії від держави та Фонду соціального страхування України", — йдеться в повідомленні.

У Фонді уточнюють, що виплати для кожного медика визначені індивідуально залежно від ступеня непрацездатності та середнього доходу. Загальна сума страхових виплат становить 46 000 245 грн.

Всього на даний момент Фонд соцстраху призначив щомісячні страхові виплати для медичних працівників, які мають встановлену групу інвалідності:

лікаря-анестезіолога з Одеської області, якому присвоєно ІІ групу інвалідності;

лікаря-кардіолога з Івано-Франківської області, якому присвоєно ІІ групу інвалідності;

лікаря загальної практики сімейної медицини з Волинської області, якому присвоєно ІІІ групу інвалідності;

завідувача приймального відділення-лікаря-хірурга з Києва, якому присвоєна III група інвалідності.

Також Фонд призначив щомісячні виплати через коронавірус для двох медиків, у яких є стійка втрата працездатності:

старшого фельдшера-лаборанта клініко-діагностичної лабораторії з Івано-Франківської області, якому визначили 25% стійкої втрати професійної працездатності;

лікаря-терапевта з Полтавської області, якому визначили 10% стійкої втрати професійної працездатності.

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Автор: УНІАН