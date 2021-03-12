Загалом Фонд соцстрахування профінансував державні допомоги для родин 66 медичних працівників.

Для родин трьох медичних працівників, які померли внаслідок інфікування коронавірусом під час виконання професійних обов'язків, Фонд соціального страхування (ФСС) виплатив одноразові страхові виплати за рахунок коштів держбюджету на загальну суму 4,73 млн грн.

Читайте такожОплата лікарняних за період відсторонення від роботи не здійснюється - Фонд соцстрахуванняПро це йдеться в повідомленні на сайті ФСС. Зокрема, страхову виплату у розмірі 1 млн 576 тис. 500 грн виплачено для сімей лікаря загальної практики – сімейної медицини з Одещини, лікаря виїзної бригади з Чернівецької області та медичної сестри з Києва.

Крім цього, у повідомленні зазначається, що загалом станом на сьогодні ФСС профінансував державні допомоги відповідно до закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» для родин 66 медичних працівників.

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Автор: Ірина Погоріла