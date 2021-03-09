У разі тимчасової втрати працездатності у період, коли працівника відсторонено від виконання посадових обов’язків на час дисциплінарного провадження, матеріальне забезпечення за дні непрацездатності, які збігаються із періодом відсторонення, не надається.
Читайте такожСхвалено проект бюджету Фонду соцстрахуванняПро це йдеться у повідомленні на сайті Фонду саціального страхування (ФСС). Зокрема зазначається, що не передбачено надання допомоги по тимчасовій втраті працездатності від Фонду соцстрахування для державних службовців, які знаходились на лікарняному у період відсторонення.
"При цьому, надання матеріального забезпечення не здійснюється незалежно від того, відбулось притягнення до відповідальності або дисциплінарне провадження було закрите", - уточнюється в повідомленні.
У ФСС зазначили, що відповідно до Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я від 09.04.2008 № 189, непрацездатність – це стан здоров'я (функцій організму) людини, обумовлений захворюванням, травмою тощо, який унеможливлює виконання роботи визначеного обсягу, професії без шкоди для здоров'я.
"Тож у разі хвороби або травми, яка настала або триває в працівника під час відсторонення від виконання посадових обов'язків, втрата працездатності не настає, оскільки такий працівник не виконує свої посадові обов’язки у зв’язку із відстороненням", - пояснили у ФСС.
У Фонді соцстрахування підкреслили, що незалежно від наслідків відсторонення, відсутній факт втрати заробітної плати через хворобу або травму, компенсувати яку покликана допомога по тимчасовій непрацездатності від Фонду.
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