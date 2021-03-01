Фонд соціального страхування України виплатив державні одноразові допомоги двом сім’ям, чиї рідні померли від профзахворювання на COVID-19.
Про це повідомляє прес-служба ФССУ.
Читайте такожФонд соцстрахування виплатив у січні 295 тисяч гривень медикам та їхнім родинамЗазначається, що профінансовано страхові на загальну суму 3,15 млн гривень.
«Страхову виплату у розмірі 1 мільйон 576 тисяч 500 гривень профінансовано для сімей лікаря загальної практики – сімейної медицини із Запорізької області та завідувача поліклінічного відділення зі Львівської області», – говориться у повідомленні.
У Фонді зазначили, що станом на 1 березня подібні страхові виплати отримали 59 родин медичних працівників.
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