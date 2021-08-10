Родини дев’яти медичних працівників, які померли від профзахворювання на COVID-19, отримали державні одноразові допомоги на загальну суму понад 15 мільйонів гривень.
Про це повідомляє прес-служба Фонду соціального страхування України (ФССУ).
Так, страхову виплату у розмірі 1 мільйон 702 тисячі 500 гривень отримали сім'ї:
- лікаря-анестезіолога з Житомирської області,
- лікаря загальної практики – сімейного лікаря з Запорізької області,
- лікаря загальної практики – сімейного лікаря з Миколаївської області,
- лікаря-анестезіолога з Тернопільської області,
- медичної сестри з Харківської області,
- лікаря з медицини невідкладних станів з Херсонської області,
- лікаря ортопеда-травматолога з Чернігівської області.
Читайте такожУкраїнським медикам виплачено компенсації за час лікування від COVID-19 за понад 100 тисяч днівА страхову виплату у розмірі 1 мільйон 576 тисяч 500 гривень профінансували для сімей:
- лікаря з функціональної діагностики з Кіровоградської області,
- лікаря загальної практики – сімейного лікаря з Миколаївської області.
"Кошти надійдуть на рахунки родин упродовж декількох банківських днів", – говориться у повідомленні.
Загалом станом на сьогодні ФССУ виплатив страховку для родин 158 медичних працівників.