Коронавірус за тиждень "вбив" матір, батька та їхнього сина.

Коронавірус забрав життя майже всіх членів сім'ї 43-річного Френсіса Гонкалвеса. Вони всі були затятими противниками вакцинації.

Про це повідомляє Daily Mail

За один тиждень у чоловіка померли мати, батько та брат, які проживали в Португалії. За його словами, родичі стали жертвами антивакцинаторської пропаганди та відмовилися робити щеплення.

При цьому він зазначив, що його мама страждала від хронічних захворювань, а батько лежав у лікарні через камені в нирках, але молодший брат був здоровий. Френсіс впевнений, що вакцина врятувала б його 40-річного брата від смерті. Загиблий активно займався спортом, бігав, їв тільки здорову їжу й за 15 років навіть не доторкнувся до алкоголю.

Читайте такожУ США служба таксі відмовляється возити щеплених і пасажирів у маскахЗа словами чоловіка, рідні захворіли на COVID-19 під час сімейної вечері. Після стільки гіркого досвіду та втрати рідних чоловік закликає всіх прищеплюватися й не вірити в теорії змови.

Як раніше повідомляв УНІАН, подібні випадки смертей від COVID-19 серед людей, які виступають проти вакцинації, траплялися й раніше. Від коронавірусу помер американський радіоведучий Дік Фаррелл. Він називав вакцини шахрайством, а головного інфекціоніста США Ентоні Фаучі "збожеволілим від влади божевільним брехуном" та "ледачим виродком".

Автор: Анастасія Горбачова