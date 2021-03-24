Щомісячні страхові виплати для потерпілих на виробництві та їх родин, які фінансуються Фондом соціального страхування, зростуть на 11%.
Читайте такожОплата лікарняних за період відсторонення від роботи не здійснюється - Фонд соцстрахуванняПро це йдеться у повідомленні на сайті ФСС. Зокрема, проведення перерахунку зазначених страхових виплат Кабінет Міністрів затвердив на засіданні сьогодні. Прийнятий проект постанови Мінсоцполітики розробило на виконання закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
"Розмір щомісячних страхових виплат буде перерахований на коефіцієнт 1,11 з 1 березня 2021 року для 200 тис. осіб", - повідомили в ФСС.
У Фонді зазначили, що підвищені виплати за березень потерпілі внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, а також члени їх родин отримають у квітні, оскільки фінансування таких виплат здійснюються Фондом у наступному місяці за попередній.
"Раніше кошти для проведення зазначеного перерахунку було закладено в проект бюджету Фонду, схвалений правлінням ФСС", - підсумували у Фонді.
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