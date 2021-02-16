Медичні працівники, які внаслідок гострої професійної хвороби на COVID-19 отримали стійку втрату працездатності, зокрема, інвалідність, отримують від Фонду соціального страхування (ФСС) щомісячні страхові виплати.

Читайте такожЛікарняні від Фонду соцстрахування в Україні зросли на понад 20%Про це йдеться в повідомленні на сайті ФСС. Зокрема, вказано, що ці виплати фінансуються для осіб, які перебували на утриманні медичних працівників у разі їхньої смерті.

У ФСС повідомили, що такі виплати щомісяця фінансуються Фондом для медичного працівника упродовж усього його життя або до повного відновлення здоров’я. Їх розмір в обсязі 100% компенсує потерпілому втрачений заробіток відповідно до встановленого МСЕК ступеня втрати працездатності.

"Станом на сьогодні Фондом соцстрахування здійснюються щомісячні страхові виплати для 16 медичних працівників, які мають ступінь втрати працездатності від 5% до 80%. Також щомісячні страхові виплати отримують 35 утриманців у разі смерті медичного працівника", - йдеться в повідомленні.

ФСС направив 295 тис. грн на фінансування щомісячних страхових виплат за січень для зазначених осіб. З них на щомісячні виплати для медичних працівників – 92 тис. грн, для осіб, які перебували на утриманні померлих медичних працівників, – 203 тис. грн.

"Щомісячна виплата для одного медика від Фонду складає від 710,79 грн до 21 тис. 970 грн. Розмір такої виплати залежить від ступеня втрати працездатності і середнього доходу, який потерпілий мав на момент настання страхового випадку", - уточнили в ФСС.

У Фонді нагадали, що крім щомісячних страхових виплат, Фонд профінансував для зазначених осіб одноразові допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням і компенсував медичним працівникам втрачений за час лікування гострої професійної хвороби заробіток. Для медичних працівників, яким було встановлено інвалідність, або для їх родин у разі смерті медика, Фондом також було профінансовано одноразові страхові виплати за кошти держбюджету відповідно до закону «Про захист населення від інфекційних хвороб».

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