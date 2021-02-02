Доходи Фонду у 2021 році, включаючи залишок коштів на початок року, визначено в сумі 31,315 млрд грн.

Схвалено проект бюджету Фонду соцстрахування (ФСС) на 2021 рік із урахуванням здійснення виплат медичним працівникам, які постраждали внаслідок профзахворювання на COVID-19, а також їх родинам.

Читайте такожНазвано середній розмір допомоги по вагітності та пологах від Фонду соцстархуванняПро це йдеться в повідомленні на сайті ФСС. Зокрема, бюджет було схвалено на онлайн-засіданні правління Фонду.

У повідомленні вказано, що доходи Фонду у 2021 році, включаючи залишок коштів на початок року, визначено в сумі 31,315 млрд грн. Відповідно до прийнятої постанови бюджет має бути переглянутий правлінням за результатами його виконання у І кварталі.

"Загальні видатки Фонду прогнозно складуть 32,95 млрд грн. З них на матеріальне забезпечення (допомоги по тимчасовій втраті працездатності, у разі ізоляції від COVID-19, по вагітності та пологах і на поховання) та соціальні послуги – 19,875 млрд грн або 65% усіх витрат. На страхові витрати потерпілим на виробництві і членам їх родин Фонд направить 10,675 млрд грн або 34,9%, на страхові витрати на медичну і соціальну допомогу – 0,611 млрд грн або 2%", - уточнили у ФСС.

Крім того, на страхові виплати медичним працівникам і членам їхніх родин у разі гострого професійного захворювання на коронавірусну хворобу ФССУ направить 0,252 млрд грн за рахунок коштів фінансової допомоги, виділеної Фонду з держбюджету.

"Видатки Фонду на наступний рік розраховано з урахуванням проведення перерахунку щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві (членам їх сімей) з 01 березня 2021 року на коефіцієнт 1,11 (111%)", - зазначається у повідомленні.

Інші новини страхування

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла