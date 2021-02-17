На початок лютого 2021 року триває ліквідація 47 неплатоспроможних банків, ліквідація 50 банків завершена.

У січні Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) виплатив вкладникам неплатоспроможних банків 31,8 млн грн гарантованого відшкодування.

Читайте такожЧастка страхування у ВВП України до 2025 року повинна становити не менше 2% - НБУПро це повідомила прес-служба Фонду.

Згідно з повідомленням, станом на 1 лютого в реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів налічується 72 діючих банки. На початок лютого 2021 року триває ліквідація 47 неплатоспроможних банків, ліквідацію 50 банків завершено.

Загальна сума коштів, акумульованих ФГВФО на 1 лютого 2021 року, становила 16,954 млрд грн. Відзначається, що від регулярного збору у фонд в січні надійшло 1,114 млрд грн.

Фонд гарантування вкладів фізосіб у грудні почав процедуру виведення з ринку неплатоспроможного банку «Місто Банк».

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Автор: Катерина Жирій