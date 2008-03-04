В Україні очікують новий спалах епідемії грипу

Харків. 4 березня. УНІАН. Епідемія грипу та ГРВІ в Україні іде на спад, однак усередині – наприкінці березня медики очікують на новий епідемічний спалах.

Про це у понеділок на брифінгу в Міністерстві охорони здоров’я України повідомила заступник головного державного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА.

За її словами, це буде менш потужна хвиля епідемії, зумовлена вірусом типу В.

“За статистичними даними, у січні цього року на грип перехворіло близько 10 тисяч українців. Троє осіб померло, двоє з них – маленькі діти”, – сказала Л.МУХАРСЬКА

Заступник начальника управління материнства, дитинства та санаторної справи Валентина ПЕДАН зазначила, що щороку від діагнозу ГРВІ, грип або бронхолегенева інфекція в Україні помирає від 180 до 200 дітей віком до одного року.

“Однак, за 10 років кількість таких смертей зменшилася утричі”, - сказала В.ПЕДАН.

Коментуючи дані про те, що, зокрема, у США від грипу щороку помирає від 20 до 40 тисяч осіб, Л.МУХАРСЬКА наголосила: “В Америці та деяких європейських країнах - інший підхід і методи до реєстрації випадків смерті від грипу. Її реєструють у тому разі, коли померлий хворів на грип перед смертю, проживав у регіоні, де спостерігалася епідемія, і тому хворобу, від якої померла людина, розглядають, як ускладнення від грипу”. В Україні ж випадки смерті від грипу реєструють лише тоді, коли вірус лабораторно виділяють з патологоанатомічного матеріалу, зауважила заступник головного державного санітарного лікаря.