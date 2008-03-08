Аваков, Добкін і Салигін привітали жінок зі святом

Харків. 8 березня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ, міський голова Харкова Михайло ДОБКІН та голова обласної ради Василь САЛИГІН привітали жінок зі святом 8 Березня.

У вітанні А.АВАКОВА, розміщеному на сайті облдержадміністрації, зазначається:

«Здавна повелося, що саме ви – берегині сім’ї. Незважаючи на жодні перипетії життя, ви народжуєте дітей і кохаєте нас – чоловіків. Ви дбаєте про тепло і світло, добробут і красу в своїй оселі. І як добре, що у вас є світле весняне і бажане свято - свято надії, краси та мрій. Нехай цей весняний день завжди дарує вам тепло сонячних променів та ніжність перших весняних квітів!

Від імені всіх чоловіків Харківщини бажаю вам, дорогі наші мами і сестри, дружини, бабусі, онучки і доні, міцного здоров’я, невичерпної творчої енергії, добра й упевненості у своїх силах, розуміння, кохання та вірності ваших близьких.

А від себе особисто хочу побажати вам - нехай кожен ваш день буде сонячним і радісним, нехай довкола вас панують любов і гармонія, а на вашу честь розквітають квіти й звучить музика. Будьте завжди усміхнені, сповнені надій та оптимізму».

Дорогі харків`янки! - звертається до жінок М.ДОБКІН:

«Напровесні, коли починає пробуджуватися природа, в багатьох країнах світу відзначається жіноче свято. Воно називається по-різному - Міжнародний жіночий день, День материнства і краси, День матері...

Та яку б назву не носило це світле свято, суть його в країнах із абсолютно різними культурами однакова. Цього дня чоловіки вітають найдорожчих жінок. Вони дякують за радість і любов, за ніжність і тепло, за те, що в світі були створені такі крихкі фізично і водночас сильні духовно особистості.

Ви, жінки, безцінні. Тому що несете в світ життя, любов і красу. Англійський письменник Джон Рескін сказав: «Жодний чоловік не прожив справжнього життя, якщо він не був очищений любов`ю жінки, зміцнений її мужністю і керований її скромною розсудливістю». Вслід за ним ці слова можуть повторити тисячі чоловіків.

Прийміть наші щирі вітання з Міжнародним жіночим днем і слова безмежної вдячності за те, що ви є, за ваш величезний внесок у розвиток нашого рідного міста. Будьте завжди щасливі, прекрасні і кохані!

Привітання В.САЛИГІНА:

«Милі жінки! Чарівні харків’янки!

Від щирого серця вітаю вас з Міжнародним жіночим днем – святом весни і любові, краси та ніжності.

У ці перші весняні дні кожного з нас надихають особливі почуття, сподівання та мрії, пов’язані з вами, дорогі жінки. Бути жінкою – особлива місія – прекрасна, нелегка, натхненна, а головне – відповідальна. Жінка - вічна та невід’ємна земля-праматір – вінець творіння, берегиня сімейного вогнища.

Сьогодні ви поряд із чоловіками підкорюєте найважливіші сфери життя і при цьому залишаєтеся добрими, ніжними, даруєте любов. Саме це дає нам, чоловікам, сили, зобов’язує йти уперед та підкоряти світ. Ви – наша надійна опора, перші помічниці, мудрі подруги, що надихають нас творити.

Дорогі наші жінки! Любі наші мами, бабусі, сестри, доньки, кохані дружини! Бажаю вам радості і щастя, міцного здоров’я та сімейного благополуччя, достатку, злагоди й порозуміння. Хай турбота і увага ваших рідних не обмежуються тільки одним календарним днем, хай вони будуть постійними супутниками вашого життя. Бажаю усім вам, щоб синє небо і благодатна земля рідного краю дарували наснагу, душевне тепло і велике людське щастя. Нехай у вашому серці різноманітністю барвів завжди квітне весна».