Сьогодні починається Великий піст
10:25, 10 березня 2008Харьків
0 0
Православні християни поститимуть 40 днів
Харків. 10 березня. УНІАН. У православних християн сьогодні починається Великий піст.
Цей піст, тривалістю 40 днів, є найсуворішим, найголовнішим і найдовшим з чотирьох багатоденних постів християн у році.
Завтрашній день відкриває Страсний тиждень, Великий піст пов`язаний з християнським переказом про піст Ісуса Христа в пустелі.
Християни в пісні тижні не повинні їсти певні продукти, а також грішити.
Завершенням посту є Великдень - головне свято православних християн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter