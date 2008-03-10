Семюел Пітер націлюється на Кличка

Харків. 10 березня. УНІАН. Чемпіон світу WBC в суперважкій вазі нігерієць Семюел Пітер розповів про поєдинок з росіянином Олегом Маскаєвим (російський боксер програв технічним нокаутом нігерійцю, який носив звання тимчасового чемпіона. Бій завершився в кінцівці шостого раунду, коли Пітер завдав вирішального удару).

Про обжерливість: «Відмінно себе відчуваю! Я його нокаутував і з`їв живцем. Спасибі всім в Африці і Нігерії. Тепер у них є свій чемпіон світу в суперважкій вазі».

Про наступного суперника: «Кличко наступний. Готовий вийти проти нього хоч завтра. Котрий з них? Я готовий до обох!».

Про поєдинок: «Він двічі влучив, але я знав, що якщо я влучу, він не витримає. Я в першому ж раунді «прочитав» його. Вдало контролював хід бою. Узяв ініціативу в свої руки і «розкусив» його».

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