Меркель проти вступу в НАТО Грузії та України

Харків. 11 березня. УНІАН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловилася проти вступу в НАТО Грузії і України.

Свою позицію Меркель аргументувала тим, що, на її думку, в НАТО повинні вступити тільки ті країни, в яких Північноатлантичний альянс підтримують не лише політики, але й значний відсоток населення, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Меркель також додала, що в НАТО не місце для країн, втягнутих в регіональні конфлікти.

Необхідно відзначити, що за два дні до цього виступу Ангела Меркель розмовляла з Володимиром Путіним в ході свого візиту до Москви 8 березня 2008 року. У розмові з Меркель Путін в черговий раз висловив незадоволення бажанням двох колишніх республік СРСР увійти до складу Північноатлантичного альянсу і звинуватив НАТО в бажанні підмінити собою ООН.