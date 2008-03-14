Кушнарьов помирав не в лісі, а в будинку Завального?

Харків. 14.березня. УНІАН. Син народного депутата Євгена Кушнарьова, убитого з необережності понад рік тому, стверджує, що учасники полювання дали помилкові свідчення, щоб приховати справжній час пострілу в батька.

Згідно з матеріалами справи, трагедія сталася 16 січня о 15.45. «Наш адвокат провів самостійне розслідування і знайшов людину, яка бачила машини мисливців, які від`їжджали від будинку Завального між 14.00 і 15.00. Ми припускаємо, що після поранення батька привезли туди, і він там знаходився без жодної меддопомоги, а учасники полювання в цей час вирішували, що робити далі. Потім, мабуть, зметикували, що пораненого все ж таки слід везти в лікарню, оскільки він може померти прямо в будинку Завального», - розповів «Сегодня» син нардепа Андрій Кушнарьов.

Адвокат Завального, якого звинувачють у необережному вбивстві, вважає заяви потерпілих необгрунтованими. «Мені нічого про змову невідомо, справи я ще не бачив. Слідчий, порушуючи, закон показав матеріали завчасно і лише одній стороні», - говорить Володимир Олевський.

Різко негативно поставився до слів Андрія Кушнарьова і зампрокурора Харківської області Олег Анпілогов: "Хтось несе звичайну маячню, а ми повинні на неї реагувати? Слідство не має в своєму розпорядженні ніяких інших даних, які наводить син, про час, коли був поранений його батько. І судмедекспертиза підтвердила, що все було так, як викладено в матеріалах справи. Тому серйозно заяви Андрія сприймати не можна. Що ж до слів Олевського, то адвокат повинен знати - спочатку з матеріалами слідства знайомлять сторону потерпілого, а потім - обвинуваченого, це процесуальна норма".

Євген Кушнарьов дістав вогнепальне поранення 16 січня 2007 року і помер через день в Ізюмській лікарні.