Харків представив європроекти у Нюрнберзі
Делегацію очолює Добкін
Харків. 14 березня. УНІАН. Сьогодні, 14 березня, Харківський міський голова Михайло Добкін на чолі офіційної делегації та делегація харківських архітекторів під керівництвом головного архітектора Харкова Сергія Чечельницького перебувають у місті-побратимі Нюрнберг (ФРН).
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, мета візиту - презентація інвестиційних будівельних проектів Харкова. У контексті Євро-2012 харківська делегація також проведе переговори з архітекторами та керівництвом муніципалітету Нюрнберга щодо вивчення досвіду німецьких фахівців у галузі реконструкції міста та його підготовки до проведення великих спортивних заходів.
Програмою перебування також передбачені переговори стосовно проведення в Харкові у вересні 2008 Днів культури міста-побратима Нюрнберга та конференції міст-побратимів України та Німеччини в рамках Днів культури Німеччині в Україні. Заплановані також зустрічі з обербургомістром Нюрнберга Ульріхом Мали, бургомістром Хорстом Фьортером, з віце-президентом Баварської палати Архітекторів Рудольфом Шерцером, а також з керівництвом Спілки інженерів та архітекторів Нюрнберга, управління з нагляду за веденням будівництва і управління міського планування муніципалітету Нюрнберга.
Учасники делегації оглянуть історичний центр Нюрнберга, стадіон «Ізі Кредіт» (колишній «Франконський стадіон»), де проходили ігри чемпіонату Європи з футболу у 2006 році, метро, «Центр документації часів націонал-соціалізму», а також відвідають історичний зал судових засідань, де проходив Нюрнберзький трибунал.