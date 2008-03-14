Харків представив європроекти у Нюрнберзі

Харків. 14 березня. УНІАН. Сьогодні, 14 березня, Харківський міський голова Михайло Добкін на чолі офіційної делегації та делегація харківських архітекторів під керівництвом головного архітектора Харкова Сергія Чечельницького перебувають у місті-побратимі Нюрнберг (ФРН).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, мета візиту - презентація інвестиційних будівельних проектів Харкова. У контексті Євро-2012 харківська делегація також проведе переговори з архітекторами та керівництвом муніципалітету Нюрнберга щодо вивчення досвіду німецьких фахівців у галузі реконструкції міста та його підготовки до проведення великих спортивних заходів.

Програмою перебування також передбачені переговори стосовно проведення в Харкові у вересні 2008 Днів культури міста-побратима Нюрнберга та конференції міст-побратимів України та Німеччини в рамках Днів культури Німеччині в Україні. Заплановані також зустрічі з обербургомістром Нюрнберга Ульріхом Мали, бургомістром Хорстом Фьортером, з віце-президентом Баварської палати Архітекторів Рудольфом Шерцером, а також з керівництвом Спілки інженерів та архітекторів Нюрнберга, управління з нагляду за веденням будівництва і управління міського планування муніципалітету Нюрнберга.

Учасники делегації оглянуть історичний центр Нюрнберга, стадіон «Ізі Кредіт» (колишній «Франконський стадіон»), де проходили ігри чемпіонату Європи з футболу у 2006 році, метро, «Центр документації часів націонал-соціалізму», а також відвідають історичний зал судових засідань, де проходив Нюрнберзький трибунал.