”Турбоатом” пропонують залишити у держвласності

Харків. 14 березня. УНІАН. Народні депутати Євген Мармазов (фракція Компартії) та Михайло Сирота (фракція Блоку Литвина) внесли законопроект про внесення змін до закону "Про перелік об`єктів права держвласності, які не підлягають приватизації (зокрема ВАТ "Турбоатом" (Харків)".

Про це повідомляє офіційний сайт Верховної ради.

Як йдеться у пояснювальній записці, ст.I цього закону, яка містить заборону на приватизацію "Турбоатома", обмежена в часі і вже не діє. Законопроектом пропонується закріпити у держвласності 50%+1 акцію "Турбоатома".