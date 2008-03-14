У Харкові обговорюють євроатлантичну інтеграцію

Харків. 14 березня. УНІАН. У Харкові розпочав роботу науково-практичний семінар з питань євроатлантичного курсу України.

Про це повідомляє офіційний сайт облдержадміністрації.

Серед питань семінару - шляхи забезпечення державного суверенітету і територіальної цілісності країни в умовах сучасного світу, співпраця Україна - НАТО в секторі безпеки та оборони, переваги й недоліки євроатлантичного курсу України.

В семінарі взяв участь заступник голови облдержадміністрації Ігор Терехов. Виступаючи перед учасниками заходу, він підкреслив важливість впровадження стратегії євроатлантичної інтеграції на регіональному рівні. "Саме на цьому рівні можливо сформувати адекватну громадську думку стосовно переваг європейського і євроатлантичного шляху розвитку країни", - сказав заступник керівника області.

І.Терехов поінформував присутніх про роботу облдержадміністрації щодо реалізації Державних програм інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також Плану дій Україна - НАТО та Плану дій Україна - ЄС.

"Активно залучаються до роботи іноземні представництва країн-членів ЄС та НАТО, акредитовані в Україні та Харкові (Генеральне Консульство Республіки Польща, Почесні консульства Австрії і Словенії у Харкові), а також громадські організації. Постійно зростає співпраця з Представництвом Єврокомісії в Україні, Центром інформації і документації НАТО, іншими організаціями, - повідомив І.Терехов. - Всі ці дії не лише сприяють поглибленню міжрегіональних зв`язків з країнами Євросоюзу, але й забезпечують фактор інформаційної присутності Харківщини в регіонах країн ЄС, що, у свою чергу, служить зміцненню ідеї європейського вибору України та відкритості для взаємної інтеграції в рамках програми поглибленого партнерства".