Харківські альпіністи зазіхають на пакистанські восьмитисячники

Харків. 14 березня. УНІАН. Харківські альпіністи планують зійти на гірський вузол Каракорум (Пакистан), що складається з кількох восьмитисячників.

Про це 14 березня у прес-центрі інформагентства Status Quo повідомив президент конфедерації альпінізму та скелелазіння Харківської області Геннадій Копійка.

За його словами, планувалося підкорити ці вершини ще в 2007 р., але з огляду на низку обставин цього зробити не вдалося.

За словами керівника харківської групи альпіністів Ігоря Свергуна, у 2008 р. вже вдалося успішно завершити сходження на вершину Аконкагуа (6 тис. 962 м), яка розташована в Андах Південної Америки і є найвищою точкою Західної півкулі. Сходження відбулося 1 березня. Воно тривало 4-5 днів з урахуванням адаптації. Як зазначив учасник експедиції Павло Сидоренко, складність сходження полягала в тому, що на висоті 7 тис.м над рівнем моря вміст кисню в повітрі скорочується на 30%, тому період на адаптацію є обов`язковим. Крім того, були складні погодні умови, із сильним вітром та сніговими заносами, що також збільшило час, витрачений на сходження.

Каракорум (з тюркської - "чорні кам`янисті розсипи") - гірська система у західній частині Тибетського нагір`я. Вона розташована між Паміром та Куньлунем на півночі, Гімалаями та Гандісишанем на півдні. Простягається з північного заходу на південний схід на 500 км. Середня висота гір 6000 м, кілька вершин понад 8000 м, найвища вершина - гора Чогорі, 8611 м.