Фельдман вважає події у Харкові очищенням від корупції

Харків. 19 березня. УНІАН. Народний депутат України від БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН заявляє, що виявлення масштабних фінансових зловживань у «Харківському метрополітені», блокування прокуратурою Харкова незаконного земельного аукціону і порушення обласним управлінням СБУ кримінальної справи за фактами фінансових зловживань чиновниками Харківської міськради – це тільки початок антикорупційного очищення Харкова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, за словами О.ФЕЛЬДМАНА, «ті зловживання, про які сьогодні починають відкрито говорити у Харкові, – це всього лише десята частина від того, що вже відомо Тимчасовій слідчій комісії, і лише сота частина від того, що одержить об`єктивну правову оцінку в майбутньому».

О.ФЕЛЬДМАН також заявив, що «масштаби зловживань харківських міських властей у земельній сфері, численні махінації з фінансами міста, організація незаконних схем викачування грошей у системі комунального господарства – все це одержить широкий розголос і буде розслідуване».

«Також ми назвемо прізвища і конкретні факти по всіх високопоставлених київських чиновниках, які забезпечують прикриття харківським корупціонерам і намагаються чинити перешкоди Тимчасовій слідчій комісії», – додав О.ФЕЛЬДМАН.

«Ми зробимо все для того, щоб Харків якнайскоріше скинув нинішнє кримінально-бюрократичне «ярмо» і нарешті почав виходити зі стану паралічу», – заявив О.ФЕЛЬДМАН.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня Верховна Рада України створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування діяльності міської влади Харкова.

18 березня співробітники Управління СБУ в Харківській області здійснили виїмку документів у Харківській міськраді. Ці дії були розпочаті в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної, як повідомив прес-центр СБУ, «за фактом розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовцями Харківської міської ради». Службою безпеки України на сьогодні встановлені факти незаконних витрат бюджетних коштів на суму близько 1,5 млн. грн. В цілому, ревізія КРУ виявила в діяльності Харківської міськради різного роду порушень на суму 2,4 млн. грн.