Іран виготував 5-й серійний літак Ан-140

Харків. 19 березня. УНІАН. 18 березня успішно виконав перший політ п`ятий серійний пасажирський турбогвинтовий літак Ан-140, виготовлений в Ірані на заводі HESA.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АНТК ім. Антонова.

У повідомленні зазначається, що політ тривав 15 хвилин. Зауважень екіпажу немає.

На даний час ще 3 літаки Ан-140 знаходяться на завершальному етапі будівництва.

У виробництві Ан-140 в Ірані беруть активну участь українські авіабудівники. Співпраця України та Ірану в рамках цієї програми здійснюється відповідно до контракту, підписаного АНТК ім. О.К.Антонова за участю ХДАВП і ВАТ «Мотор Січ» і підприємством HESA наприкінці 1995 р. Фюзеляж чергового, дев`ятого за рахунком, іранського Ан-140, виготовлений на заводі в Харкові (Україна), був доставлений літаком «Авіаліній Антонова» на складання до Ірану наприкінці 2007 року.

Всього, відповідно до прийнятої в Ірані програми, на HESA планується виробництво 100 літаків Ан-140.

Крім Ірану, 5 літаків Ан-140 на даний час активно експлуатуються в Україні і 2 - в Росії.

Як повідомлялося, контракт про спільне виробництво, проектування, передачу технологій і виготовлення літака Ан-140 був підписаний АНТК ім. Антонова, ХДАВП і іранською компанією HESA ще в 1995 році.

Реалізація контракту розпочалась 1997 року. На сьогодні до Ірану поставлено 8 літакокомплектів і ще чотири готові до передачі замовнику. На першому етапі виконання контракту планується постачання 24 літакокомплектів, включаючи поставлені, з подальшим розширенням постачання Ан-140 до Ірану до 80 літаків. Потенційний ринок Ірану оцінюється в 100 машин цього типу.

Перший Ан-140 піднявся у повітря в Ірані в лютому 2001 року, другий – у березні 2003 р., третій - 1 лютого 2005 року. Сьогодні літаки ІрАн-140 експлуатує на регулярних авіалініях Ірану авіакомпанія “Safiran”.