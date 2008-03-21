На Сході очікуються невеликі дощі

Харків. 21 березня. УНІАН. За прогнозами синоптиків, 22 березня у східних областях пройдуть невеликі опади, вдень у західній частині помірні опади, переважно дощ, у Карпатах та Закарпатті сильні опади; на решті території без істотних опадів. Вітер південний та південно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних областях, вдень в Україні, крім сходу, місцями пориви 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, на півдні та заході країни місцями 1-3° тепла; вдень 6-11° тепла; у Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 23-24 березня буде хмарно з проясненнями. У західних областях дощ, подекуди з мокрим снігом, місцями сильні опади, 24 березня у Карпатах дуже сильні опади; температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 5-10° тепла, 24 березня на крайньому заході 2-7° тепла. У північних та центральних областях пройде невеликий, місцями помірний дощ; температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°, у центральних областях до 16° тепла. У південній частині, східних, Дніпропетровській областях без істотних опадів. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°, 24 березня в Криму до 22°. В Україні, крім південної частини та східних областей, місцями грози. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с, 23 березня на півдні та сході, вдень 24 березня в Україні пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

25- 26 березня очікуються невеликі та помірні опади, у вигляді дощу, у західній половині мокрого снігу. Температура вночі на Правобережжі від 3° тепла до 3° морозу, на заході до 6° морозу, на решті території 25 березня 4-10° тепла, 26 березня 0-6° тепла; вдень 2-8° тепла, у південній та східній частині 25 березня 9-15°, 26 березня 5-11° тепла.

В Карпатах часом невеликий сніг; температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.

22 березня у Києві та області буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. У Києві температура вночі 1-3° морозу, вдень 10° тепла. По області температура вночі 0-5° морозу, вдень 6-11° тепла.

23-24 березня утримається хмарна з проясненнями погода, вночі пройде невеликий, вдень помірний дощ, місцями грози. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с, 24 березня вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°.

25- 26 березня - невеликі опади у вигляді мокрого снігу. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 2-8° тепла.