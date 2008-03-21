Фельман прокоментував ”діагноз” Добкіна

Харків. 21 березня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН прокоментував випади і звинувачення, які пролунали на його адресу після того, як він повідомив про створення парламентської слідчої комісії з розслідування причетності керівників Харкова до наркоторгівлі.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби народного депутата.

«20 березня на прес-конференції, присвяченій обговоренню законопроекту «Про спеціальний статус м. Харкова», народний депутат О.ФЕЛЬДМАН повідомив, що 19 березня при Комітеті Верховної ради України з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією була створена спеціальна робоча група з розгляду матеріалів, пов`язаних з наркотрафиком і торгівлею наркотиками в місті Харкові та Харківській області. Довівши цю інформацію до відома парламентського комітету, О.ФЕЛЬДМАН виконав свій депутатський обов’язок згідно з законом про статус народного депутата України» - заявляє прес-служба О.ФЕЛЬДМАНА.

«Будь-які коментарі на цю тему, - йдеться в заяві, - можуть бути опубліковані лише після детального розслідування питання в парламентському комітеті. Всім, хто хоче одержати об`єктивну інформацію про діяльність робочої групи, доведеться дочекатися її висновків».

За повідомленням прес-служби, О.ФЕЛЬДМАН так прокоментував нападки на його психічне здоров`я:

«Щодо занепокоєння Михайла Марковича та його колег про моє здоров`я повідомляю: «Не дочекаєтеся». «А якщо говорити серйозно, то коли мова йде про здоров`я десятків тисяч молодих харків`ян, чиї б то не було вигадки про моє особисте здоров`я мене не хвилюють», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.