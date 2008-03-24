Аваков звинувачує Добкіна й Кернеса в провокаціях

Харків. 24 берзня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ прокоментув події сьогоднішнього дня у Харкові, повідомляє сайт облдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи, зокрема, випадок з пляшкою, яку було кинуто сьогодні до кабінету губернатора, А.АВАКОВ відзначив, що його неможливо залякати такими провокаціями.

«В той же час, А.АВАКОВА здивувало те, з якою неймовірною точністю і силою було здійснено кидок - все-таки пробито два скла», - йдеться у аповідомленні.

А.АВАКОВ вважає, що до цього причетні керівнкии влади Харкова.

«Автор цих провокацій відомий - це люди, які сидять в керівництві міськради. Але такими діями вони нічого не доб`ються. Те, що самі собі насипали порошок, кинули пляшку у вікно губернаторові… Нам хочуть запропонувати таку манеру полеміки. Для мене це неприйнятно. Та атмосфера, яку пропонують прийняти нашому місту, атмосфера хаосу і скандалу, неприйнятна для Харкова», - заявив А.АВАКОВ.

Керівник області також нагадав, що така ситуація в Харкові розпочалася наприкінці 2006 року з подій на вулиці Клочківській і залишається незмінною весь цей час.

«Зараз здійснюються спроби дискредитації силових структур. Я цього не допущу, - заявив заявив А.АВАКОВ. - Як вищий державний чиновник в області, уповноважений Президентом, я не допущу дискредитації і нехтування правами працівників правоохоронних органів. І СБУ, і міліція, і прокуратура - це все ті держслужбовці, право яких потрібно поважати, і неприпустимо з боку будь-яких людей, зокрема народних депутатів і чиновників міськвиконкому, їх ігнорувати».

«Сьогоднішній випадок - це лише окремий мазок з картини, в якій комфортно відчувають себе міські художники», - відзначив керівник області.

А.АВАКОВ також заявив, що не має наміру посилювати охорону у зв`язку з інцидентом або вставляти броньовані вікна у себе в кабінеті. «Хай Кернес їздить на броньованих «Мерседесах», - сказав керівник області.

«Пляшка, кинута у вікно губернатору, сигнал про те, що до вас у вікно може влетіти все що завгодно», - зазначив А.АВАКОВ.