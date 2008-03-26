Аваков не збирається ”стрілятися” з Добкіним

Харків. 26 березня. УНІАН. Голова харківської облдержадміністрації Арсен Аваков не братиме участь в "Дуелі" з мером Харкова Михайлом Добкіним.

Про це йдеться в заяві облдержадміністрації.

"Сьогодні на офіційному порталі міської влади була розміщена інформація про те, що нібито 27 березня 2008 року голова облдержадміністрації Арсен Аваков візьме участь в програмі "Дуель" на телеканалі "Україна" з міським головою Михайлом Добкіним. У зв`язку з цим прес-служба обласної державної адміністрації офіційно повідомляє про те, що керівник області не бачить сенсу зустрічатися на дуелі з міським головою, і не давав своєї згоди на участь у відповідній програмі ТРК "Україна", - йдеться в заяві.

"Ми вважаємо, що публікуючи неперевірену інформацію на сайті міськради, наші колеги з міської прес-служби поставили Михайла Добкіна в ситуацію, коли дуелянт буде один, а це може призвести до самострілу. Не хотілося б допускати подібного, враховуючи ту кількість питань, яка скупчилася до міського голові у правоохоронних органів, і які до цих пір залишаються без відповідей …", - заявляють в облдержадміністрації.