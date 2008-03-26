Турчинов перевірить діяльність ”АВЕК” біля ст.м.”Ак.Барабашова”

Харків. 26 березня. УНІАН. Кабінет Міністрів України направить до Харкова комісію на чолі з першим віце-прем`єр-міністром Олександром Турчиновим для вивчення діяльності АТ "Концерн "АВЕК і Ко" біля станції метро "Академіка Барабашова". Комісія, зокрема, розгляне проблеми "перешкоджання ТЦ "Барабашово" нормальній життєдіяльності міста".

Про це 26 березня в прес-центрі агенції "STATUS QUO" повідомив журналістам начальник ДП "Харківський метрополітен" Сергій Мусєєв.

Він зазначив, що зараз це питання вивчає Харківська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (27 березня відбудеться її чергове засідання на тему "Про стан техногенно-екологічної і пожежної безпеки на території торгівельного центру в районі ст.м. "Ак.Барабашова" і заходи з попередження виникнення НС" - "SQ"). С.Мусєєв також повідомив, що трудовий колектив метрополітену направив у РНБО, Генпрокуратуру, Кабмін і Президентові України заяву про порушення в діяльності концерну "АВЕК" біля ст.м. "Ак.Барабашова".

Головний інженер метрополітену Валерій Філіпович назвав серед цих порушень недотримання концерном нормативних документів, згідно з якими будь-які будови і споруди мають знаходитися в 25-метровій зоні від виходів з метро і вентиляційних шахт (для можливості під`їзду спецтехніки). Як зазначив С.Мусєєв, якщо комусь з пасажирів метро, що знаходяться на ст. "Ак.Барабашова" стане зле, то до виходу з метро просто не зможе під`їхати машина "швидкої допомоги". За його словами, доступ до метрополітену і Салтівського депо обмежений спорудами і контейнерами ринку, а отвори вентиляційних камер заставлені торговими наметами. Крім того, на території ринку відсутня каналізація, що призвело до просідання тунеля між ст.м. "Ак.Барабашова" і "Академіка Павлова", зазначив він. В.Філіпович назвав основною причиною просідання тунеля підвищення рівня грунтових вод.

С.Мусєєв відмовився коментувати заяви заступника голови ради засновників концерну "АВЕК", керівника фракції БЮТ в Харківській міськраді Сергія Сьомочкіна про те, що концерн "АВЕК" інвестує власні кошти у вирішення технічних проблем харківського метрополітену, і зазначив, що обіцяні концерном у кінці 2006 р. 500 тис.грн. на розвиток метрополітену підприємство так і не одержало.